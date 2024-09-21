В Тверской области полицейские задержали браконьера

В полицию поступило сообщение от государственного инспектора по охране окружающей среды о том, что в лесу на территории Зубцовского района в нескольких километрах от деревни Попайлово обнаружены фрагменты дикого животного лося.
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