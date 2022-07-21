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12 тысяч человек подписали петицию с призывом допустить Джоковича до участия в US Open

Более 12 000 человек подписали онлайн-петицию на сайте change.org, призывающую USTA и правительство США разрешить Новаку Джоковичу участвовать в US Open.

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