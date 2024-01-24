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test mazurok

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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🌧 В ближайшие три дня в Крыму снова ожидаются дожди и снег Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, днем 25 января, в течение суток 26 и 27 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, возможен гололед.

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