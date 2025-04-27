Психолог назвал характеристики человека, склонного к сталкингу

Как распознать личность с наклонностями к преследованию? Владислав Сотников — заведующий кафедрой общей психологии и социального развития Пироговского университета — назвал наиболее яркие черты сталкеров.
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