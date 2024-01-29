Хуситы ударили по американскому военному кораблю в Аденском заливе - новые детали

Ракетной атаке подвергся крупное судно снабжения – плавучая военная база Lewis B. Puller.Военное подразделение хасидов, представляющих группировки Йеменских повстанцев, накануне вечером атаковало ракетой военный корабль США.
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