Сыгран четвертый тур Панамериканского молодежного чемпионата по шахматам

Единоличным лидером на Панамериканском молодежном чемпионате по шахматам среди юношей (до 18 лет) в Орландо (США) стал Тимур Келеберда после четвертого тура 17 июля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.