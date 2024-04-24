НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кристина Обласова: «То, что у нас появились свои Гран-при – это сплошная «Смехопанорама». Ну что за Гран-при в какой-то Казани?»

– Наши фигуристы уже два года не могут выступать на международных стартах из-за бана ISU. Некоторые признаются, что мотивации уже не хватает, несмотря на попытку федерации заместить привычные зарубежные турниры отечественными аналогами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх