Кристина Обласова: «То, что у нас появились свои Гран-при – это сплошная «Смехопанорама». Ну что за Гран-при в какой-то Казани?»

– Наши фигуристы уже два года не могут выступать на международных стартах из-за бана ISU. Некоторые признаются, что мотивации уже не хватает, несмотря на попытку федерации заместить привычные зарубежные турниры отечественными аналогами.
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