Финиковая колбаса

Вкусный натуральный десерт без выпечки, муки и яиц! Понравится всем! ИНГРЕДИЕНТЫ финики — 250 г курага — 250 г миндаль — 50 г фундук — 50 г фисташки — 50 г кешью — 50 г белый кунжут — 50 г для обваливания: белый кунжут — 50 г ПРИГОТОВЛЕНИЕ Финики с курагой моем, промакиваем бумажным полотенцем.