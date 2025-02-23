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Тульские новости

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Тульские десантники осуществили удачный тактический «крюк» и вытеснили ВСУ

Тульские десантники осуществили удачный тактический «крюк» и вытеснили ВСУ

Подразделения 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии выполнили южный тактический маневр длиной 3 километра, начав с юго-восточных окраин Свердликово и пересекли российско-украинскую границу в направлении населенного пункта Новенькое, установив полный контроль над ним.

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