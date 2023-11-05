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В Молдавии проходят выборы в местные органы власти

В Молдавии проходят выборы в местные органы власти

В Молдавии стартовали выборы в местные органы власти. Согласно информации, предоставленной Центральной избирательной комиссией страны, процесс голосования начался с открытия 1 958 избирательных участков в 07:00 по местному времени (08:00 московского времени).

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