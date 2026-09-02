Москвичам напомнили о штрафах за музыку и ролики без наушников в транспорте

Пассажиры московского транспорта не могут слушать музыку или смотреть видео без наушников. За нарушение предусмотрен штраф от 100 до 1000 рублей, сообщил Life.
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