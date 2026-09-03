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Путин на ВЭФ и Красноярский край в медвежьей осаде: новости 3 сентября

Путин на ВЭФ и Красноярский край в медвежьей осаде: новости 3 сентября

Росконгресс/Александра Терлецкая Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ-2026, жители Красноярского края стали все чаще замечать косолапых рядом с домами, два человека пострадали в результате атаки БПЛА на подмосковную Кубинку, а подросток поджег железнодорожный объект в Рязани.

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