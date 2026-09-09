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У 41-летнего Роналду 3 гола в 5 матчах сезона за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду забил 3-й гол в текущем сезоне. Нападающий « Аль-Насра » сегодня открыл счет на 22-й минуте матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи» (1:0, первый тайм).

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