Страна и люди
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Страна и люди

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Карта Трампа - Игорь Чичкин

Карта Трампа - Игорь Чичкин

Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social на днях опубликовал карту, где большинство соседних стран, в том  числе Центральной Америки и Карибского бассейна, включающего Кубу, Канаду, Гаити, Гватемалу, Никарагуа и Мексику – окрашены, наряду с датской Гренландией, в цвета американского флага, как территория США.

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