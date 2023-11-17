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МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов

МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов

Министерство внутренних дел (МВД) РФ пополнило базу розыска еще одним именем. В список разыскиваемых попал бывший замминистра финансов РФ и первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко (внесен в единый реестр иноагентов Минюста России).

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