Мэрия Новосибирска определит улицы для складирования снега зимой

В Новосибирске впервые определят улицы для временного складирования снега during снегопадов. Участки будут закрываться для движения до вывоза снега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Каждый двор — ка...
- МЕ Мурашко выявил из...
- Философ, который ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым