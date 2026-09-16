Деми Мур, Наоми Уоттс, Анна Винтур и Рэйчел Зеглер посетили показ Thom Browne в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ коллекции Thom Browne сезона весна-лето 2027. Гостями шоу стали Деми Мур, Наоми Уоттс, Анна Винтур, Тори Бёрч, Рэйчел Зеглер, Адам Скотт, Эллен Помпео и другие.
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