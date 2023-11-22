"Зеленский" попросил спеть гимн Украины: Певец Шарлот попался на пранке

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали фрагмент разговора с арестованным на 15 суток певцом Шарлотом.Пикантность ситуации добавил факт того, что выступивший в роли собеседника артиста пранкер блестяще исполнил роль президента Украины.
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