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Шон О’Мэлли: «У меня был разговор с Атлетической комиссией штата! Скоро будут новости»

«У меня только что был невероятный разговор с Атлетической комиссией штата!!! Черт возьми, скоро будут огромные новости», – написал в соцсетях чемпион UFC в наилегчайшем весе Шон О’Мэлли.

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