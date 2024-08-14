Берем стручковую фасоль и превращаем в заготовку на зиму. В холода становится популярнее лечо

Стручковую фасоль крайне редко используют для зимних заготовок, и совершенно зря. После легкого маринада она приобретает совсем иной вкус, закатывается фасоль сразу с болгарским перцем и специями, в рецепте присутствуют и помидоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии