Steak Lovers
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Steak Lovers

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Берем стручковую фасоль и превращаем в заготовку на зиму. В холода становится популярнее лечо

Берем стручковую фасоль и превращаем в заготовку на зиму. В холода становится популярнее лечо

Стручковую фасоль крайне редко используют для зимних заготовок, и совершенно зря. После легкого маринада она приобретает совсем иной вкус, закатывается фасоль сразу с болгарским перцем и специями, в рецепте присутствуют и помидоры.

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