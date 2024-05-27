Миграционная реформа необходима стране, уверен вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Следует запретить мигрантам въезжать в страну семьями и на длительный срок.
"Россия хочет быть Россией". Толстой о назревшей миграционной реформе в стране
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НП
Наталья Павлова
Посмотрели бы, прежде чем запускать в Россию мигрантов толпами, на Европу, на то, как мигранты себя там вели. А ещё вспомнили бы, как изгоняли русских из тех республик, откуда, как тараканы, ползут в Россию мигранты, и не только изгоняли, а убивали, убивали зверски. А после этого уже и принимали бы решение, может и реформировать не надо было бы ничего, сразу бы приняли правильный закон о мигрантах...
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