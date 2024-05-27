"Россия хочет быть Россией". Толстой о назревшей миграционной реформе в стране

НП

Наталья Павлова

Посмотрели бы, прежде чем запускать в Россию мигрантов толпами, на Европу, на то, как мигранты себя там вели. А ещё вспомнили бы, как изгоняли русских из тех республик, откуда, как тараканы, ползут в Россию мигранты, и не только изгоняли, а убивали, убивали зверски. А после этого уже и принимали бы решение, может и реформировать не надо было бы ничего, сразу бы приняли правильный закон о мигрантах...