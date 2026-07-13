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Царьград

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Путин приветствовал участников Форума "Форсаж" и пожелал успехов

Путин приветствовал участников Форума "Форсаж" и пожелал успехов

Владимир Путин направил приветствие участникам XVI Форума "Форсаж". Президент подчеркнул важность образованных и энергичных людей для России и выразил уверенность, что мероприятие станет площадкой для развития профессионалов со всей страны.

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