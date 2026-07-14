Вероятность встречи с инопланетянами оценил космонавт Дубров

Российский космонавт Петр Дубров признался, что у экипажей МКС нет специальных инструкций на случай встречи с инопланетянами: вероятность этого события считается настолько низкой, что подобные сценарии заранее не прорабатываются.
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