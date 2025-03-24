12 беспилотников за ночь уничтожили в небе над Брянской областью

Ранее «Новости Брянска» сообщали о серии взрывов, прогремевших ночью в небе над областным центром.О массированной атаке, которую предприняли ВСУ на территорию Брянской области ночью 24 марта, рассказали в Минобороны.
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