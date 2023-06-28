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Австралийский «Сорренто» подписал игрока, обвиненного в изнасиловании. С Гудвилли расторгли контракт через несколько часов

В среду австралийский клуб объявил о подписании Дэвида Гудвилли. В 2017 году форвард был признан виновным в изнасиловании в рамках гражданского процесса, однако уголовное дело возбуждено не было.

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