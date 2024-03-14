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Focus: нерешительность Запада привела к укреплению экономики России

Focus: нерешительность Запада привела к укреплению экономики России

Риторика стран Запада не соответствовала действиям, а санкции не оказали должного влияния. Экономика России окрепла из-за нерешительности сторонников Украины, заявил немецкий журналист Габор Штайнгарт на страницах журнала Focus.

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