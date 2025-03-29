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Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до 13

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до 13

Полиции Бангкока сообщила в субботу об увеличении числа жертв землетрясения в городе до 13 человек.«Общее число погибших составило 13 человек, раненых — 10, пропавших без вести — 118», - приводит данные полиции газета Thairath.

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