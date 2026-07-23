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Газета.ру

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Врач Чернышова: кофе и чай помогут продлить жизнь

Врач Чернышова: кофе и чай помогут продлить жизнь

Умеренное потребление кофе и чая поможет поддержать здоровое состояние организма и продлить жизнь, они позволяют организму противостоять окислительному стрессу и защищают молекулы от внутренних повреждений.

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