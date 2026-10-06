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Электромобиль не освобождает от налога: ФНС раскрыла важные условия

Электромобиль не освобождает от налога: ФНС раскрыла важные условия

Льготы для владельцев электромобилей зависят от региона.Федеральных льгот по транспортному налогу для электромобилей российское законодательство не устанавливает.

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