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Госавтоинспекция Новоуральска провела квест-игру, чтобы напомнить юным новоуральцам правила безопасного движения

Госавтоинспекция Новоуральска провела квест-игру, чтобы напомнить юным новоуральцам правила безопасного движения

В рамках профилактичес­кого мероприятия “Вн­имание – дети!” сотрудники Госавтоинспекции посещают школьные лагеря и проводят с детьми увлекательные занятия, чтобы еще раз напомнить детям правила дорожной безопасности.

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