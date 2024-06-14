Госавтоинспекция Новоуральска провела квест-игру, чтобы напомнить юным новоуральцам правила безопасного движения

В рамках профилактического мероприятия “Внимание – дети!” сотрудники Госавтоинспекции посещают школьные лагеря и проводят с детьми увлекательные занятия, чтобы еще раз напомнить детям правила дорожной безопасности.
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