Татарстан вошел в тройку лучших регионов по вкладу в нацразвитие России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Республика Татарстан заняла второе место в рейтинге «ЭКГ-регион», который оценивает вклад субъектов России в достижение национальных целей развития.
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