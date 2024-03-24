Любая фраза со стороны властей Соединенных Штатов Америки, сказанная с целью оправдания Киева, должна расцениваться как улика вплоть до окончания расследования теракта, совершенного в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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