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В Рубцовске ссора приятелей закончилась убийством деревянным бруском

В Рубцовске ссора приятелей закончилась убийством деревянным бруском

Во время конфликта мужчина нанес оппоненту три удара по голове В Рубцовске суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшем по неосторожности его смерть.

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