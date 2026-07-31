В Рубцовске ссора приятелей закончилась убийством деревянным бруском

Во время конфликта мужчина нанес оппоненту три удара по голове В Рубцовске суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшем по неосторожности его смерть.
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