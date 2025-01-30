Казахстан ожидает заседания ОПЕК+ по итогам которого определит план по добыче нефти в этом году На данный момент, правительство РК ориентируется на объем добычи в размере 96,2 млн тонн.
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Казахстан ожидает заседания ОПЕК+ по итогам которого определит план по добыче нефти в этом году На данный момент, правительство РК ориентируется на объем добычи в размере 96,2 млн тонн.
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