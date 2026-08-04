34-й Фестиваль российского кино «Окно в Европу» открывается в Выборге

4 августа в Выборге начинает работу 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». В программу смотра вошли 10 игровых, 10 документальных и 20 анимационных лент, авторами которых выступили как опытные мастера, так и дебютанты.
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