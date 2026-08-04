Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

341 подписчик

34-й Фестиваль российского кино «Окно в Европу» открывается в Выборге

34-й Фестиваль российского кино «Окно в Европу» открывается в Выборге

4 августа в Выборге начинает работу 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». В программу смотра вошли 10 игровых, 10 документальных и 20 анимационных лент, авторами которых выступили как опытные мастера, так и дебютанты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии