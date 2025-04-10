Собянин присвоил статус промкомплекса двум столичным предприятиям

Два предприятия, расположенные в столице, получили статус промышленных комплексов. Речь идет о кондитерском концерне «Бабаевский» и компании «Салют», которая занимается производством авиационных двигателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии