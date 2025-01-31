Конфликт в Молдавии: власти оспаривают право Гагаузии выбирать прокурора

В Молдавии обострился конфликт между властями и Гагаузией. Генпрокурор Ион Мунтяну оспаривает конституционность участия Народного собрания Гагаузии в назначении прокуроров, что связано с избранием Евгении Гуцул и ее пророссийской позицией.
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