Россия предложила США расширить космическое сотрудничество. Что нужно знать

В космической сфере возможно укрепление сотрудничества Москвы и Вашингтона. В частности, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил новой администрации США больше работать в этой сфере вместе.
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