Блогерша опубликовала фото в бикини и с небритыми подмышками

Американская блогерша и модель Тео Марселла снялась в купальнике и с небритыми подмышками. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).