Российский турист рассказал, как его достал ЯЖбатя с ребенком в самолете по пути в Хургаду

Воздушное пространство России стало ареной очередного скандального инцидента. Российский турист поделился своей личной историей о том, как он стал жертвой наглого поведения молодых родителей и их детей на борту самолета, следовавшего из России в Хургаду.
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