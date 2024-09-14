Китай обошел всех в мировых автопродажах — что дальше?

Золотой век иностранных автопроизводителей в Китае подошел к концу. Ранее ведущие мировые бренды доминировали на китайском рынке, но теперь их лидерство оказалось под угрозой из-за стремительного роста китайских производителей электромобилей, таких как BYD и Xpeng.
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