Путин заявил, что Россия инвестировала в экономику Казахстана порядка $13 млрд

Российская Федерация инвестировала в экономику Казахстана около $13 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в своей статье "Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее", опубликованной в газете "Казахстанская правда".