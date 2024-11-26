Путин заявил, что Россия инвестировала в экономику Казахстана порядка $13 млрд

Российская Федерация инвестировала в экономику Казахстана около $13 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в своей статье "Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее", опубликованной в газете "Казахстанская правда".
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