НашКраш-5: вместо приклада – магазин

Мы продолжаем проект #НашКраш. Героем пятого выпуска стал пистолет-пулемет ПП-2000, созданный конструкторами Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) Конструкторского бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы».
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