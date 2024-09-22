CNN: картина Магритта может быть продана за рекордные $95 млн в Нью-Йорке

Редкая картина бельгийского художника Рене Магритта из серии "Империя света" ???(на 27 картинах художник изобразил парадоксальный образ ночного пейзажа под дневным небом)??? может быть продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем $95 млн, передает CNN.
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