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CNN: картина Магритта может быть продана за рекордные $95 млн в Нью-Йорке

CNN: картина Магритта может быть продана за рекордные $95 млн в Нью-Йорке

Редкая картина бельгийского художника Рене Магритта из серии "Империя света" ???(на 27 картинах художник изобразил парадоксальный образ ночного пейзажа под дневным небом)??? может быть продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем $95 млн, передает CNN.

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