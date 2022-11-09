Военное обозрение

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В Германии развернули штаб военной помощи Украине под командованием американского генерал-лейтенанта

В Германии развернули штаб военной помощи Украине под командованием американского генерал-лейтенанта

В Германии создается новый специальный штаб по военной помощи Украине, в состав которого войдут около 300 американских офицеров, ответственных за координацию поддержки украинской армии.

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