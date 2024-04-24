Еврокомиссия начинает расследование в отношении TikTok Lite

Европейский комитет по защите прав потребителей (Euroconsumer) обратил внимание на то, что приложение TikTok Lite, которое было запущено во Франции и Испании, имеет некоторые функции, которые могут стать причиной зависимости у пользователей, особенно у детей.
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