Глава МИД Белоруссии: Запад на фоне мировых конфликтов "как в рот воды набрал"

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков выразил свое беспокойство в отношении позиции представителей Запада, которые предпочитают молчать, несмотря на остроту мировых процессов, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
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