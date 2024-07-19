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ABC News: Байден поручил провести опрос о шансах Харрис в предвыборной гонке

ABC News: Байден поручил провести опрос о шансах Харрис в предвыборной гонке

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден поручил провести опрос общественного мнения о перспективах вице-президента страны Камалы Харрис победить на выборах, если она вступит в президентскую гонку, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера.

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