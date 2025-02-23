Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ 269,7 тыс прочтений Кирилл Стрельников Ученым уже давно пора найти звучное латинское название для тяжелой формы русофобии, которая для некоторых стран превратилась в сильнейшую зависимость: ты уже назло России продал не только последнюю козу, но и мышей с тараканами; руки и ноги в гипсе после падения со спиленного сука; от граблей на лбу огромная гематома в виде тризуба — но хочется испытать эйфорию еще и еще.
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