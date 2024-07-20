Интерес коллекторов к некоторым долгам россиян охладеет

Власти собираются повысить пошлины за обращение в суд по гражданским искам. Это, конечно, не слишком хорошо отражается на возможности малообеспеченных граждан защищать свои права, но с другой — кредиторы могут потерять интерес к «плохим» долгам (долги, вероятность выплаты которых очень мала), заявила руководитель налоговой практики юридической фирмы Bishenov&Partners Оксана Соболева, передает «Прайм».